Umrl je Aleš Mižigoj

V 98. letu starosti se je poslovil dolgoletni direktor Medexa in njegov lastnik Aleš Mižigoj. Bil je najdlje aktiven menedžer v Sloveniji. V svoji karieri je nanizal več kot 65 let delovne dobe, pri čemer je v Medexu deloval skoraj 60 let, najdlje kot direktor, kasneje kot svetovalec in član nadzornega sveta.

Za svoje delo je prejel številna priznanja, doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje za življenjsko delo v managementu Združenja Manager, odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik in za zasluge na področju športa in izobraževanja. »Njegovo delo je zaznamovalo jasno vodilo 'po čebelah se ravnaj', ki ga je dosledno uresničeval skozi poštenost in odgovornost celo življenje, in nas bo v podjetju vodilo še naprej,« so zapisali v Medexu.

Aleš Mižigoj se je rodil 8. 7. 1928 v Medani v Goriških brdih. Od tod se je družina, v kateri se je rodilo kar štirinajst otrok, v času fašizma najprej preselila v Krško, kasneje pa zbežala pred nacizmom v Ljubljano. Vse to je neizbrisno zaznamovalo njegovo življenje. Po študiju na ljubljanski ekonomski fakulteti, je bil z Medexom neločljivo povezan več kot šestdeset let. Leta 1961 je prevzel vodenje podjetja, ter ga v naslednjih desetletjih iz podjetja za izvoz in uvoz medu razvil v eno vodilnih podjetij na področju čebeljih pridelkov in prehranskih dopolnil v širši regiji. Pod njegovim vodstvom je Medex pionirsko razvijal apiterapijo in uvajal inovativne izdelke na osnovi propolisa, matičnega mlečka in medu, s čimer je postavil temelje današnji sodobni, v znanost usmerjeni viziji podjetja. Bil je tudi filantrop, ki je verjel v pomen skupnosti, sodelovanja, znanja, nenehnega razvoja in odgovornega poslovanja.