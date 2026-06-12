Umrl je bančnik Igor Kragelj

Z veliko žalostjo smo prejeli novico o smrti Igorja Kraglja, nekdanjega člana uprave Banke Koper in kasneje Banke Intesa Sanpaolo, so sporočili iz banke. Igor Kragelj je pomembno zaznamoval razvoj banke v obdobju njenega preoblikovanja in vključevanja v mednarodno bančno skupino. S svojim strokovnim znanjem, predanostjo in strateškim razmišljanjem je bistveno prispeval k razvoju korporativnega bančništva ter krepitvi odnosov s poslovnimi strankami.

Sodelavci in poslovni partnerji se ga bodo spominjali kot strokovnjaka z jasnim pogledom, človeka dialoga, optimizma in spoštljivega sogovornika, ki je znal graditi zaupanje in dolgoročne odnose, so še sporočili.