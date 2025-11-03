Umrl je Giancarlo Miranda, nekdanji predsednik uprave Intesa Sanpaolo Bank

»Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl Giancarlo Miranda, nekdanji predsednik uprave Banke Koper in kasneje predsednik uprave ter nato tudi predsednik nadzornega sveta Intesa Sanpaolo Bank. Umrl je v 68. letu starosti,« so sporočili iz Intesa Sanpaolo Bank.

Miranda je bil za predsednika uprave Banke Koper imenovan leta 2011, po uspešno zaključenem petletnem mandatu pa je bil ponovno imenovan leta 2016 in to funkcijo opravljal do leta 2018. Leta 2021 je prevzel funkcijo predsednika nadzornega sveta banke, ki ga je vodil do leta 2024, ko je postal namestnik predsednika nadzornega sveta.

»S svojo vizijo, integriteto in predanostjo je Giancarlo Miranda pomembno prispeval k razvoju banke ter krepitvi njenega položaja v slovenskem bančnem in gospodarskem prostoru. Pod njegovim vodstvom je Banka Koper rasla kot del mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo in leta 2017 prevzela tudi novo ime – Intesa Sanpaolo Bank,« so še sporočili in dodali:

»Bil je spoštovan voditelj, sodelavec in prijatelj – človek modrosti, topline in spoštovanja, ki je znal prisluhniti in spodbujati druge. Njegova zapuščina strokovnosti, odgovornosti in človečnosti bo ostala trajen navdih vsem, ki so imeli priložnost sodelovati z njim.«

Leta 2014 je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in člana nadzornega sveta Evropske bančne zveze (European Banking Federation).