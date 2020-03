Umrl podjetniški »superzvezdnik« Jack Welch

Po upokojitvi je postal svetovalec pri družbi upravljanja kapitala Clayton, Dubilier & Rice, učil je poslovno vodstvo na MIT. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Umrl je, eden najbolj prepoznavnih in cenjenih menedžerjev na svetu. Jack, kakor so ga klicali, je dve desetletji vodil General Electric (GE). Podjetje je pod njegovim vodenjem doživelo izjemno korporativno blaginjo, Welch pa je postal eden najvplivnejših poslovnih direktorjev takratnega časa.Vzrok za smrt 84-letnika je bila odpoved ledvic, je povedala njegova soprogaZa časa njegovega vodenja so prihodki General Electric poskočili za petkrat. Tudi sicer so 80. leta predstavljala razcvet za številna ameriškega podjetja, multinacionalke in njihove voditelje, ki so izkoristili nižje davke in ugodne razmere za posel.Welch je prihodke GE povečal na 130 milijard dolarjev, kot poroča New York Times, se je vrednost delnic na borzi s 14 milijard dolarjev povzpela na več kot 410 milijard.»Čudežnega maga« je takrat občudoval ves svet. Welch je ob upokojitvi prejel rekordno odpravnino v višini 417 milijonov ameriških dolarjev. Revija Fortune ga je imenovala za »menedžerja stoletja«. Leta 2000 je The Financial Times podjetju General Electric tretje leto zapored podelil naziv »najbolj cenjeno podjetje na svetu«.Pokojnik je GE zapustil štiri dni pred terorističnim napadom na newyorška dvojčka leta 2001, zatem je deloval kot svetovalec na MIT. Le leto dni potem, ko je zapustil vodilni položaj v GE, so delnice podjetja izgubile tretjino svoje vrednosti.Welch je po mnenju mnogih postavil standarde za genialnost pri vodenju podjetij. A bil je na drugi strani poznan tudi po netaktnem odnosu do delavcev, med kariero je na primer odpustil na deset tisoče zaposlenih. Poslovni svet ga je kljub temu občudoval zaradi njegovih skorajda čudežnih sposobnosti, da poveča dobiček in tržno vrednost podjetja. Številni podjetniki so kopirali njegov modus operandi, med njimi tudi, ki je sedel na čelo Boeinga in, ki je vodil Chrysler.84-letnik je bil odvisen od igranja golfa, ki ga je pogosto izkoristil za druženje z vplivneži z vsega sveta, med drugim z nekdanjima predsednikomain, pa tudi zinWelch se je sicer zapletel tudi v številne škandale. Podjetju GE je moral denimo povrniti preveč izplačano odpravnino, leta 2002 pa se je ločil od žene, s katero je bil poročen 13 let, pri čemer je ločitveni postopek razkril veliko umazanega perila.Od prve ženese je leta 1987 ločil sporazumno, od druge pa s pravo vojno, potem ko je prišlo na dan, da je imel zunajzakonsko razmerje z urednico revije Harvard Business Review. A za svoje težave nikoli ni krivil medijev, poroča STA. Nekoč je celo dejal, da bi, če bi bil novinar, z veseljem razkrival škandale. Z Wetlauferjevo sta se potem tudi poročila.