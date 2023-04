Umrla je Tea Petrin

Umrla je dr. Tea Petrin, so potrdili na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Tea Petrin se je rodila 4. aprila 1944 v Celju. Leta l969 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je končala leta 1971 na Luisiana State University v New Orleansu, ZDA, in pridobila naziv magistre ekonomskih znanosti. Leta 1981 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala iz ekonomskih znanosti. Od novembra 2000 do aprila 2004 je bila ministrica za gospodarstvo v 6. in 7. vladi Republike Slovenije. Nato je bila veleposlanica na Nizozemskem.

Sodelovala je s Svetovno banko za obnovo in razvoj pri oceni finančnega potenciala novega podjetništva v Sloveniji in pri pripravi predloga za ustanovitev Agencije za prestrukturiranje in razvoj Republike Slovenije ter Razvojnega fonda Republike Slovenije.