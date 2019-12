UniCredit bo do 2023 zaprl osem tisoč delovnih mest

Ljubljana – Mednarodna bančna skupina UniCredit je objavila nove cilje do leta 2023, ki vključujejo tudi zmanjšanje števila zaposlenih za 8000 (približno devet odstotkov) in zapiranje približno 500 podružnic. S tem naj bi prihranili približno milijardo evrov.



Skupina s sedežem v Milanu namerava tudi na ta način oklestiti stroške in v okolju nizke gospodarske rasti in negativnih obrestnih mer ustvariti dobiček za svoje delničarje. Do leta 2023 jim poleg dividend v skupni višini šest milijard evrov obljublja tudi možnost odkupa lastnih delnic (dve milijardi evrov), dodatnih osem milijard evrov pa naj bi lastniki pridobili s povečanjem vrednosti kapitala banke.



V UniCreditu sicer načrtujejo, da bodo prihodke do leta 2023 povečevali za zelo zmernih 0,8 odstotka, stroške pa naj bi na leto znižali za 0,2 odstotka. Pričakovani dobiček naj bi tako povečali z letošnjih 4,7 milijarde na pet milijard evrov v letu 2023.