Unicredit v prodajo ruske hčerinske družbe AO Bank

Bančna skupina Unicredit, ki je navzoča tudi v Sloveniji, bo del svoje ruske hčerinske družbe AO Bank prodala zasebnemu vlagatelju s sedežem v Združenih arabskih emiratih. V banki pričakujejo, da bodo ob pridobitvi ustreznih dovoljenj posel dokončno sklenili v prvi polovici prihodnjega leta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po letih zmanjševanja svoje izpostavljenosti na ruskem trgu so iz Unicredita sporočili, da so nezavezujoč sporazum o prodaji dela banke AO podpisali z »uveljavljenim zasebnim vlagateljem v Združenih arabskih emiratih z dolgoletnimi povezavami z lokalno institucionalno in poslovno skupnostjo«.

Načrtovana delna prodaja ruske podružnice bo po napovedih bančne skupine vplivala na izgubo prihodkov od tri do 3,3 milijarde evrov. Nekatere dejavnosti banke AO namerava Unicredit še naprej ohraniti pod svojim okriljem. »Sporazum pospešuje preusmeritev poslovanja banke Unicredit v Rusiji predvsem na mednarodna plačila v evrih in ameriških dolarjih za zahodne in ruske poslovne stranke, ki jih sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino ne zadevajo,« so pojasnili v banki.

Unicredit je ena največjih mednarodnih bank, ki so po obsežni ruski invaziji na Ukrajino še vedno aktivno navzoče na ruskem trgu. Leta 2024 se je uvrstila na drugo mesto za avstrijsko Raiffeisenbank.

Istega leta je arbitražno sodišče v Sankt Peterburgu zamrznilo bančne račune in sredstva Unicredita v Rusiji. Načrti za gradnjo terminala za utekočinjeni zemeljski plin na Baltskem morju, za katerega je Unicredit zagotovil jamstvo, so zaradi zahodnih sankcij propadli.

Krepitev v Nemčiji

Bančna skupina Unicredit je po rekordnem lanskem letu tudi letošnje leto začela z rekordnim čistim dobičkom. V prvem letošnjem četrtletju se je ta v medletni primerjavi okrepil za 16 odstotkov na 3,2 milijarde evrov. V Sloveniji je Unicredit imel manjši padec prihodkov in dobička. Prihodki druge največje italijanske banke so se med januarjem in marcem v medletni primerjavi okrepili za pet odstotkov na 6,9 milijarde evrov, so sporočili iz skupine. »Ti rezultati odsevajo disciplinirano izvajanje na vseh področjih – rast prihodkov, stroškovna učinkovitost in kapitalska moč – ter dokazujejo, da dobro vodena in diverzificirana banka lahko doseže odlične donose skozi celoten makroekonomski cikel, hkrati pa vlaga v svojo prihodnost,« je objavo poslovnih rezultatov komentiral izvršni direktor Unicredita Andrea Orcel. Skupina je lani dosegla novo rekordno leto po dobičkonosnosti. Čisti dobiček je bil z 10,58 milijarde evrov višji za 13,6 odstotka.

V Unicreditu so izboljšali napoved za letos. Celoleten čisti dobiček je po novem predvidoma znašal najmanj enajst milijard evrov, pred tem pa so pričakovali, da bo znašal približno enajst milijard evrov.

Unicredit banka Slovenija je v prvem četrtletju ustvarila deset milijonov evrov čistega dobička, kar je za 1,4 odstotka manj kot v istem četrtletju lani. Prihodki so se v četrtletju znižali za 2,5 odstotka na 30 milijonov evrov, je razvidno iz poročila o poslovanju skupine.

Unicredit naj bi uradno vložil ponudbo za prevzem druge največje zasebne banke v Nemčiji Commerzbank. Vrednost prevzema je ocenjena na 35 milijard evrov. Cilj ponudbe je preseči 30-odstotni prag, ki ga določa nemški zakon o prevzemih.

