UniCredit začrtal strmo rast dobička do konca desetletja

Dobiček italijanske banke v Sloveniji lani močno zdrsnil zaradi slabitev.

Italijanska bančna skupina UniCredit je lani ustvarila 10,9 milijarde evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov več kot predlani. Rast je sicer posledica enkratnih učinkov, a skupina napoveduje strmo rast dobička do konca desetletja. Poslovanje v Sloveniji so konec leta prizadele slabitve, zato je dobiček zdrsnil za kar 74 odstotkov. Banka UniCredit je lani v Sloveniji ustvarila le 10,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je bančna skupina v zadnjem četrtletju vknjižila 26,9 milijona evrov slabitev in rezervacij. Rezultati za Slovenijo, ki jih razkriva skupina v letnem poročilu vključujejo poslovanje celotne skupine v Sloveniji in se lahko nekoliko razlikujejo od poslovanja slovenske hčerinske banke. Skupno so slabitve in rezervacije, ustvarjene v Sloveniji, lani znašale 35,5 ...