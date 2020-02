Unilever raziskuje, zakaj se črni čaj ohlaja

V britansko-nizozemskem živilskem gigantu Unilever, ki poleg prehranskih izdelkov proizvaja tudi čistila in izdelke za osebno nego, so napovedali, da bodo proučili svoj globalni posel s čaji, med katerimi je, na primer, Lipton. Tiskovna agencija Reuters poroča, da se prodaja zanje ključnih vrst čaja že dolgo zmanjšuje.Generalni direktor družbe Alan Jope je povedal, da v skupini analizirajo vzroke za upočasnjeno rast prodaje, zato so pripravili strateško študijo o globalnem poslu s čaji – posebno zaskrbljeni so za svoj tradicionalni črni čaj, ki je temelj njihovega posla s »skodelico čaja«.Po Jopovih besedah prodaja ...