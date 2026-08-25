Unior po dveh letih izgube spet z dobičkom

Skupina Unior je po lanski izgubi prvo polletje sklenila s čistim dobičkom, in sicer v višini 328.000 evrov, pozitivno je poslovala tudi krovna družba. Prihodki od prodaje so v omenjenem obdobju dosegli 114 milijonov evrov, kar je kljub opustitvi nedonosnih programov le 3,3 odstotka manj kot v prvi polovici lanskega leta. »Izboljšanje je rezultat ukrepov, ki smo jih v zadnjih dveh letih dosledno izvajali na področju organizacije, stroškov, procesov in osredotočenosti na osnovno dejavnost,« so zapisali v letnem poročilu.

Skupina je za skoraj 40 odstotkov izboljšala tudi EBITDA, ki je dosegla 9,8 milijona evrov. Finančne obveznosti so se s 105 milijonov zmanjšale na 87 milijonov evrov. Bruto dodana vrednost na zaposlenega je zrasla za desetino, a je še vedno le 20.713 evrov.

Rast prodaje odkovkov

Družba Unior je v prvih šestih mesecih ustvarila 93 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj toliko kot v enakem obdobju lani. »Prihodki so nekoliko nižji predvsem zaradi zavestne opustitve tržne dejavnosti izdelave novih strojev v strojegradnji in nižje prodaje ročnega orodja, medtem ko se je prodaja odkovkov, naše osrednje dejavnosti, v letošnjem letu povečala,« pojasnjujejo v družbi.

EBITDA Uniorja se je v tem času več kot podvojila in dosegla 6,5 milijona evrov. Konec junija je tako podjetje sklenilo z 2,5 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je imelo lani v tem času 2,7 milijona evrov izgube. Finančne obveznosti so se s 100 milijonov evrov zmanjšale na slabih 83 milijonov evrov. Na matični družbi je zaposlenih še 1200 ljudi, v celotni skupini pa nekaj več kot 2000.

Dokapitalizacija družbe

V Uniorju, ki ga vodi Robert Vuga, napovedujejo, da bodo ukrepe prestrukturiranja in optimizacije poslovanja nadaljevali tudi v drugi polovici leta, saj želijo izboljšanje poslovanja utrditi in narediti trajno.

Del prestrukturiranja družbe je njena razdolžitev oziroma dokapitalizacija. Unior je že junija letos sporočil, da so se lotili preučevanja možnosti za zagotovitev dodatnega lastniškega kapitala. V ta namen so začeli preverjati tudi interes potencialnih vlagateljev oziroma sondiranje trga v zvezi z možnostjo povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic. »Namen sondiranja trga je pridobiti povratne informacije potencialnih vlagateljev glede interesa za sodelovanje pri morebitni dokapitalizaciji ter glede možne strukture in pogojev take transakcije,« so pojasnili takrat.

Za jutri je sklicana redna letna skupščina družbe, na kateri pa še ni točke o morebitni dokapitalizaciji.