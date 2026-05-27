Unior podpisal dogovor z bankami

Zreški Unior je v okviru postopka celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja z bankami upnicami podpisal pogodbo o mirovanju, kar predstavlja pomemben korak k stabilizaciji poslovanja. »Dogovor tudi potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnjemu poslovanju družbe,« so prek Seoneta sporočili iz družbe.

Kot smo že poročali, je Unior v postopku poslovnega prestrukturiranja, čemur naj bi sledilo finančno prestrukturiranje, saj je družba zelo zadolžena. Finančne obveznosti skupine so konec lanskega leta znašale dobrih 90 milijonov evrov, pri čemer največ dolga, 85 milijonov evrov, prihaja iz matične družbe. Razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA se je lani v skupini znižalo na 4,6, v Uniorju pa je še vedno visokih 15,76. Za finančne odhodke za bančna posojila so lani namenili 6,2 milijona evrov.

Sledi dokapitalizacija

Unior ima dolg do šestih bank upnic, največ do NLB in OTP banke. »Družba ocenjuje, da podpis dogovora prispeva k večji predvidljivosti poslovnega okolja, ohranjanju zaupanja poslovnih partnerjev ter ustvarjanju pogojev za nadaljnje izvajanje strateških aktivnosti, vzpostavitev dolgoročnega refinanciranja finančnih obveznosti in vzpostavitev dolgoročno vzdržne kapitalske strukture družbe,« menijo v Uniorju.

Finančno prestrukturiranje naj bi vključevalo dokapitalizacijo družbe in reprogram preostalega dolga. Kako konkretno naj bi potekala dokapitalizacija in v kakšnem obsegu, v družbi ne razkrivajo, kot smo poročali, pa bi pri tem ni izključen vstop strateškega partnerja, če bo kdo za to izkazal interes. Portal Finance je pred časom poročal, da zreška družba potrebuje približno 50 milijonov evrov svežega kapitala.

O tem morajo na skupščini odločati delničarji.