Unior trenutno najbolj aktiven na Kitajskem

Poslovanje skupine Unior je trenutno močno prizadeto, je razvidno iz razkritij objavljenega letnega poročila. Družba je sestavila več scenarijev letošnjega poslovanja, ki pa so vsi hipotetični, saj so odvisni od zajezitve epidemije.Zaradi upada naročil so v Uniorju začeli omejevati proizvodnjo 23. marca. Med drugim so ustavili pretežni del proizvodnje v programu odkovki. S tem programom je družba lani ustvarila okoli dve tretjini prihodkov.Zmanjšali so tudi obseg proizvodnje ročnega orodja, kjer so imeli v času sprejetja ukrepov naročil še za dober teden. S tem programom je družba lan ustvarila petino prihodkov. Precej ...