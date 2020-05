Unior v prvem četrtletju še skoval dobiček

Zreški Unior je v prvih treh mesecih letos ustvaril 56,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani.Kljub velikemu izpadu proizvodnje, še posebej od sredine marca dalje, je družba prvo četrtletje še sklenila z dobičkom, ki je znašal 2,7 milijona evrov. To je 58 odstotkov manj kot v istem obdobju lani.Vpliv epidemije koronavirusa na poslovanje se je začel odražati že veliko pred dogajanjem v Evropi, pojasnjujejo prvo četrtletje v Uniorju. Na Kitajskem, kjer imajo podjetje za kovanje odkovkov za avtomobilsko industrijo, so že januarja razglasili epidemijo, konec januarja pa so lokalne ...