    Novice

    Unior za letos napoveduje pozitivno poslovanje

    Lansko leto je družba po prihodu novega vodstva sklenila z visoko izgubo, letos naj bi bile številke bolj spodbudne.
    Skupina Unior naj bi imela ob koncu leta 905.000 evrov čistega dobička, krovna družba pa kar 3,4 milijona evrov. Foto Leon Vidic
    Skupina Unior naj bi imela ob koncu leta 905.000 evrov čistega dobička, krovna družba pa kar 3,4 milijona evrov. Foto Leon Vidic
    Maja Grgič
    30. 10. 2025 | 11:35
    30. 10. 2025 | 11:58
    3:52
    Unior je pripravil nerevidirano oceno poslovanja skupine in krovne družbe za leto 2025. Ta predvideva, da bosta po lanskem negativnem poslovanju tako skupina kot družba Unior leto sklenili pozitivno. Skupina naj bi imela ob koncu leta 905.000 evrov čistega dobička, krovna družba pa kar 3,4 milijona evrov.

    Spomnimo, da je skupina lansko leto zaradi prestrukturiranja in ukinjanja nedonosnih programov sklenila s 54 milijoni evrov izgube, Unior pa z 41 milijoni. Ob polletju je zreška družba še izkazovala izgubo, zdaj pa naj bi poslovala pozitivno.

    Novi lastnik na Rogli načrtuje za deset milijonov evrov naložb

    Čisti prihodki od prodaje naj bi letos dosegli skoraj 240 milijonov evrov, kar je devet milijonov manj kakor lani. Kljub temu naj bi EBITDA dosegla slabih 23 milijonov evrov, medtem ko je lani znašala le dobre tri milijone evrov. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA naj bi se tako znižalo na 3,33. Skupina bo še vedno zelo zadolžena, saj bo imela konec leta še 98 milijonov evrov dolga. Bruto dodana vrednost na zaposlenega naj bi se zvišala s 34.672 na 42.053 evrov.

    Velik dolg

    Tudi krovna družba Unior bo imela letos za okoli 9 milijonov evrov manj prihodkov oziroma skupaj 182 milijonov evrov. Medtem ko je bila lanska EBITDA negativna (– 4,2 milijona evrov), bo letos dosegla 7,2 milijona evrov, finančne obveznosti pa 95 milijonov evrov. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA pa se bo razpolovilo na 11,42, kar pomeni, da ostaja zelo visoko. Bruto dodana vrednost naj bi zrasla na 44.000 evrov.

    »Oceni poslovanja skupine Unior in družbe Unior za leto 2025 ne vključujeta morebitnih dodatnih negativnih trendov na trgu ročnega orodja, večjih tržnih in valutnih nihanj, morebitnih novih carinskih in davčnih obveznosti, nepredvidenih dogodkov ali večjega oblikovanja popravkov vrednosti in rezervacij, nove zakonske zahteve izplačil do zaposlenih, ki so v obravnavi in usklajevanju, ter morebitne obveznosti iz naslova neurejenih lastniških razmerjih,« so sporočili iz zreške družbe.

    Morebitna dokapitalizacija

    Kljub izboljšanju poslovanja po ukinitvi programa strojegradnja, zmanjšanju števila zaposlenih in prodaji družb Unitur in Unior Components zreška družba ostaja močno zadolžena. Nadzorni svet Uniorja se je ta mesec seznanil s poročilom neodvisnega pregleda poslovanja, ki ga je izdelala družba KPMG, poslovno svetovanje. »Iz poročila izhaja, da je za dolgoročni razvoj in stabilnost družbe poleg poslovnega prestrukturiranja treba zagotoviti tudi dodatne finančne vire,« so takrat sporočili javnosti.

    Kot smo poročali, naj bi omenjena cenitev pokazala, da Unior potrebuje okoli 47 milijonov evrov svežega kapitala, družba, ki jo od lanskega junija vodi Robert Vuga, pa naj bi v ta namen pripravila predlog dokapitalizacije. V kakšni višini in obliki,  še ni znano. So pa iz družbe že sredi oktobra sporočili: »Če bodo finančni viri zagotovljeni z dokapitalizacijo družbe, bodo o njeni višini in načinu izvedbe na skupščini odločali delničarji.«

