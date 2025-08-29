Unior začenja postopke za dokapitalizacijo družbe

Nadzorni svet Uniorja se je seznanil z izhodišči strateškega načrta do leta 2031 in podal soglasje upravi za začetek izvajanja aktivnosti za dokapitalizacijo zreškega podjetja, so sporočili iz Uniorja. Skupina je sicer v prvem polletju ustvarila 118 milijonov evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, in pridelala 2,8 milijona evrov čiste izgube.

Sama družba Unior je imela v prvih šestih mesecih 94 milijonov evrov prihodkov od prodaje ali desetino manj kot lani, izguba pa je dosegla skoraj 2,7 milijona evrov. »V dejavnosti proizvodnje odkovkov smo imeli v prvem polletju 2025 dobro naročniško stanje, vendar je bila prodaja manjša kot v istem obdobju lani, kar je delno posledica nižjih prodajnih cen zaradi upada nabavnih cen jekla, delno pa manjšega obsega proizvodnje zaradi pogostih zastojev, ki so posledica izrabljene opreme in prenizkih investicij v kovaško opremo v preteklih letih. Prodaja ročnega orodja je bila prav tako manjša, proizvodnjo pa je ovirala tudi selitev proizvodnih kapacitet v Zreče iz obrata v Starem trgu ob Kolpi, ki smo ga konec lanskega leta zaprli,« so v polletnem poročilu zapisali v Uniorju, ki ga od junija lani vodi Robert Vuga.

Izboljšanje poslovanja

Robert Vuga Unior vodi od junija lani. Foto Leon Vidic

Družba je lani opustila dejavnost programa strojegradnja, kar pomeni, da se letos dokončujejo le še odprti projekti, to pa se je odrazilo v tričetrtinskem upadu prihodkov tega programa. »Negativni čisti poslovni izid skupine v višini 2,8 milijona evrov je posledica prehodnih učinkov nižjih prihodkov (za 15,4 milijona evrov) in manjših finančnih učinkov iz pridruženih družb (za 0,8 milijona evrov). Pomembno pa je, da je bil čisti poslovni izid v obdobju januar–junij izboljšan za pol milijona evrov glede na prvo četrtletje, kar pomeni, da je bilo poslovanje v drugem četrtletju pozitivno,« so še zapisali v družbi.

S prodajo deležev v Uniturju in Uniorju Components so se finančne obveznosti nekoliko zmanjšale, a ostajajo visoke: na ravni skupine so konec junija znašale 105 milijonov evrov, v Uniorju pa slabih 100 milijonov. »Podjetje s tako visokim dolgom, ki je lani plačalo 8,5 milijona evrov stroškov financiranja, ne more niti stabilno poslovati niti nima možnosti za rast. Prepričan sem, da družba nujno potrebuje dokapitalizacijo, s katero se bo ustrezno razdolžila in s tem zmanjšala stroške financiranja, obenem pa pridobila sredstva za naložbe. Ker smo prezadolženi, namreč ne moremo izpeljati vlaganj, ki jih Unior potrebuje za rast,« je v pogovoru za Delo maja povedal Vuga. Višine dokapitalizacije ni mogel razkriti.

Največji, 39-odstotni lastnik Uniorja je Slovenski državni holding, dobrih 12 odstotkov ima Štore Steel in 5,6 odstotka Kapitalska družba.