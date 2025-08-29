  • Delo d.o.o.
    Novice

    Unior začenja postopke za dokapitalizacijo družbe

    Skupina Unior je polletje sklenila z 2,8 milijona evrov čiste izgube.
    Unior je lani opustil program strojegradnje, kar pomeni, da se letos dokončujejo le še odprti projekti, to pa se je odrazilo v tričetrtinskem upadu prihodkov. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Unior je lani opustil program strojegradnje, kar pomeni, da se letos dokončujejo le še odprti projekti, to pa se je odrazilo v tričetrtinskem upadu prihodkov. Foto Leon Vidic
    Maja Grgič
    29. 8. 2025 | 09:30
    29. 8. 2025 | 10:13
    3:17
    Nadzorni svet Uniorja se je seznanil z izhodišči strateškega načrta do leta 2031 in podal soglasje upravi za začetek izvajanja aktivnosti za dokapitalizacijo zreškega podjetja, so sporočili iz Uniorja. Skupina je sicer v prvem polletju ustvarila 118 milijonov evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, in pridelala 2,8 milijona evrov čiste izgube.

    Sama družba Unior je imela v prvih šestih mesecih 94 milijonov evrov prihodkov od prodaje ali desetino manj kot lani, izguba pa je dosegla skoraj 2,7 milijona evrov. »V dejavnosti proizvodnje odkovkov smo imeli v prvem polletju 2025 dobro naročniško stanje, vendar je bila prodaja manjša kot v istem obdobju lani, kar je delno posledica nižjih prodajnih cen zaradi upada nabavnih cen jekla, delno pa manjšega obsega proizvodnje zaradi pogostih zastojev, ki so posledica izrabljene opreme in prenizkih investicij v kovaško opremo v preteklih letih. Prodaja ročnega orodja je bila prav tako manjša, proizvodnjo pa je ovirala tudi selitev proizvodnih kapacitet v Zreče iz obrata v Starem trgu ob Kolpi, ki smo ga konec lanskega leta zaprli,« so v polletnem poročilu zapisali v Uniorju, ki ga od junija lani vodi Robert Vuga.

    Izboljšanje poslovanja

    Robert Vuga Unior vodi od junija lani. Foto Leon Vidic
    Robert Vuga Unior vodi od junija lani. Foto Leon Vidic

    Družba je lani opustila dejavnost programa strojegradnja, kar pomeni, da se letos dokončujejo le še odprti projekti, to pa se je odrazilo v tričetrtinskem upadu prihodkov tega programa. »Negativni čisti poslovni izid skupine v višini 2,8 milijona evrov je posledica prehodnih učinkov nižjih prihodkov (za 15,4 milijona evrov) in manjših finančnih učinkov iz pridruženih družb (za 0,8 milijona evrov). Pomembno pa je, da je bil čisti poslovni izid v obdobju januar–junij izboljšan za pol milijona evrov glede na prvo četrtletje, kar pomeni, da je bilo poslovanje v drugem četrtletju pozitivno,« so še zapisali v družbi.

    S prodajo deležev v Uniturju in Uniorju Components so se finančne obveznosti nekoliko zmanjšale, a ostajajo visoke: na ravni skupine so konec junija znašale 105 milijonov evrov, v Uniorju pa slabih 100 milijonov. »Podjetje s tako visokim dolgom, ki je lani plačalo 8,5 milijona evrov stroškov financiranja, ne more niti stabilno poslovati niti nima možnosti za rast. Prepričan sem, da družba nujno potrebuje dokapitalizacijo, s katero se bo ustrezno razdolžila in s tem zmanjšala stroške financiranja, obenem pa pridobila sredstva za naložbe. Ker smo prezadolženi, namreč ne moremo izpeljati vlaganj, ki jih Unior potrebuje za rast,« je v pogovoru za Delo maja povedal Vuga. Višine dokapitalizacije ni mogel razkriti.

    Največji, 39-odstotni lastnik Uniorja je Slovenski državni holding, dobrih 12 odstotkov ima Štore Steel in 5,6 odstotka Kapitalska družba.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Trimesečno poslovanje

    Unior v prvem četrtletju z nižjimi prihodki in izgubo

    Skupina je v prvih treh mesecih ustvarila 3,2 milijona evrov izgube. Na to so vplivali nižji prihodki in odpravnine zaradi odpuščanj.
    Maja Grgič 30. 5. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kolektor kupil Unior Components Kragujevac

    Unior se razdolžuje in osredotoča na proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo.
    Janez Tomažič, Maja Grgič 8. 5. 2025 | 12:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Advance Capital Partners kupil Unitur z Roglo

    Novi lastnik Rogle bo prevzel tudi obveznosti družbe, ki so konec leta 2023 znašale dobrih 16 milijonov evrov.
    Maja Grgič 11. 3. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
Zdravstvo
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
Boks
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Drobnjak: Le Radović v slovenski obrambi grize, pogrešam igro 'v meso'

    Dragiša Drobnjak po prvem porazu na eurobasketu v pogovoru za Delo kritičen do slovenske igre v obrambi.
    Nejc Grilc 29. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
Košarka
    Košarka

    Slovenska košarkarica pozitivna na dopinškem testu

    Košarkarica kranjskega Triglava je bila pozitivna na THC, sporočajo iz slovenske protidopinške organizacije.
    29. 8. 2025 | 10:29
    Preberite več
