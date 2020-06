United Media: Upravno sodišče razveljavilo odločbo AVK o kršenju pravil konkurence

Upravno sodišče je razveljavilo odločbo Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki je družbi United Media naložila, naj zaradi kršenja pravil konkurence v Sloveniji proda svoje športne televizijske programe Sportklub, so sporočili iz družbe. AVK mora zato postopek ponoviti in sprejeti novo odločitev.



Agencija je leta 2018 izdala odločbo, s katero je United Group zaradi kršenja pravil konkurence naložila odprodajo športnih programov iz sheme Sportklub. Zaradi prepozno priglašene koncentracije, ki se nanaša na izdajanje teh televizijskih programov, je družbi United Media, medijski veji skupine United Group, lani poleti izrekla še globo v višini 3,7 milijona evrov. V United Group so se na odločitev AVK pritožili na upravno sodišče in uspeli.



Na upravnem sodišču so za STA pojasnili, da so o tej zadevi odločili 21. maja, sodbo pa so že odpravili in vročili strankam. »Sodišče je odločbo odpravilo zaradi bistvenih kršitev določb postopka in vrnilo zadevo agenciji v ponovni postopek,« so dodali.

United Media bo še naprej oddajala športne programe Sportklub

»Upravno sodišče je tako v svoji razsodbi zapisalo, da je AVK upoštevane trge opredelila prestrogo in samovoljno, brez spoštovanja vseh dejstev – tudi tistih, ki jih je upravičeno izpostavila United Media. Napačna opredelitev trga je privedla do napačne odločitve, zato mora AVK postopek ponoviti in sprejeti novo odločitev, ki bo temeljila na popolnem in pravilno ugotovljenem dejanskem stanju,« so zapisali.



Z vložitvijo tožbe je United Media opozorila, da odločitev ni bila v skladu z zakonodajo EU ter da je bila izjemno diskriminatorna in slaba za vse ljubitelje športa v Sloveniji. Družba United Media bo tako še naprej oddajala športne televizijske programe Sportklub, ki gledalcem v Sloveniji prinašajo prenose športnih tekmovanj.



Agencija je prekrškovni postopek proti United Medii vodila zaradi prepozne priglasitve koncentracije, ki je nastala s sklenitvijo pogodbe, s katero je podjetje, tedaj imenovano Adria Media, pridobilo stoodstotni poslovni delež v družbi United Media Distribution, tedaj IKO Balkan, ki je bil lastnik pravic za izdajanje programov Sportklub. Stranka bi morala koncentracijo agenciji priglasiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe, a je to storila z več kot enoletno zamudo.



Na odziv AVK in pojasnila upravnega sodišča STA še čaka.