Unovčena četrtina bonov

Davčni prihodki so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta znašali 8,9 milijarde evrov. To je 49 odstotkov pred krizo načrtovanih letnih prihodkov v višini 18,1 milijarde evrov. Po podatkih finančne uprave (Furs) so bili davčni prilivi v prvih sedmih mesecih skoraj 1,1 milijarde evrov nižji v primerjavi z istim obdobjem lani.Največji izpad, skoraj 466 milijonov evrov manj kot lani, je na področju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To je predvsem posledica oprostitve obrokov plačil v času epidemije za zaposlene, ki delajo. Kar 293 milijonov evrov manj kot v istem obdobju lani je bilo v prvih mesecih pobranega ...