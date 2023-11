Upad posojil kot med krizo in epidemijo

V nadaljevanju preberite:

V primerjavi z letom 2020 je tokrat več razlogov za zastoj kreditne aktivnosti. Poleg poslabšanja domačega in mednarodnega gospodarskega okolja k zastoju pomembno pripomorejo tudi podražitve izdelkov in storitev (inflacija) ter seveda precej višje obrestne mere. Vseeno pa se gospodarski zastoj vse bolj kaže tudi v posojilni aktivnosti.

Kaj se dogaja s posojili podjetjem in prebivalcem? Katera oblika posojanja se še vzpenja, kljub višjim obrestim? Kaj to pomeni? Zakaj so zastala stanovanjska posojila in kaj se doga so posojili podjetjem? Se že povečuje tudi plačilna nedisciplina?