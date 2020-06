Upad posojil ni le posledica epidemije

»Zaradi poslabšanih razmer na trgu dela in previdnosti se bo potrošnja gospodinjstev zmanjšala, še posebno povpraševanje po nenujnih dobrinah,« v majskem povzetku makroekonomskih gibanj navaja Banka Slovenije. Pri bankah smo preverili, kako se spremenjene razmere kažejo pri zadolževanju potrošnikov in na kaj morajo biti še posebno pozorni, ko si pri finančnih institucijah izposojajo denar. Večina zaznava upad povpraševanja po posojilih. »V času epidemije koronavirusa je povpraševanje po kreditih prebivalstva precej upadlo, velja za potrošniške in predvsem stanovanjske kredite,« so pojasnili v Abanki, bolj ...