FOTO:Upad prodaje goriv velik izziv za proračun

Hitrejši prehod avtomobilske industrije na nove vire energije, natančneje na elektriko, prinaša kar nekaj izzivov, na katere mora biti pripravljena tudi Slovenija. Javnim financam lahko usahne desetina prihodkov.Še lanske projekcije so večinoma napovedovale, da bo zmanjševanje porabe naftnih derivatov v razvitih državah zmerno vsaj še deset let. Toda epidemija bi lahko ta proces močno pospešila. Že prihodnje leto bi lahko bila več kot desetina prodanih vozil v Nemčiji z električnim pogonom, kar bi lahko bila točka preloma, in že v drugi polovici desetletja bo večina novih vozil električnih.Poraba naftnih derivatov v ...