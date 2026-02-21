Upanje in razočaranje v Indiji

Največji izziv, ki meče senco na prihodnost Indije, je onesnaževanje.

Prejšnji mesec sem potoval po Indiji, poslušal, opazoval in ocenjeval. Potovanje je bilo polno energije in pogosto navdihujoče, vendar mi je pustilo vprašanje: kam gre najbolj naseljena država na svetu? Moje potovanje se je začelo v okrožju Purulia v Zahodni Bengaliji, relativno revni regiji, ki jo zaznamujejo čudovite pokrajine z jezeri in valovitimi griči, na nekaterih pa stojijo majhni, starodavni templji. Prebivalstvo Purulie je mozaik kultur in plemen. Med njimi so Santhali, pleme Adivasi, katerih predniki so na podcelino prišli pred tisoč leti, dolgo pred indoarijskimi migracijami okoli leta 1600 pr. n. št., ki so preoblikovale njeno družbeno ureditev. Sredi te surove pokrajine stoji nekaj izjemnega: šola Filix. Ustanovili sta jo leta 2014 dve ženski in zrasla je v sodobno ustanovo ...