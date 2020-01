York zminiral pripojitev Bernardina k Savi Turizmu

Novi stari nadzorniki

S predvideno pripojitvijo Hotelov Bernardin k Savi Turizmu se zapleta. Skupščina delničarjev Save Turizma namreč danes ni mogla odločati o pripojitvi Bernardina, saj matična družba Sava še ni prejela vseh soglasij upnikov. Skupščina bo tako o tem ponovno odločala konec februarja.»Kljub zamiku sprejetja sklepov, vezanih na pripojitev, ocenjujemo, da bodo aktivnosti izpeljane v okviru zastavljenega časovnega načrta,« so pojasnili v Savi Turizmu. Ta je v skoraj stoodstotni lasti Save, njeni glavni upniki pa so Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in sklad York. Neuradno je slišati, da je pripojitev blokiral prav sklad York, ki na državo tako pritiska, naj odkupi njegov 42-odstotni delež. Predstavniki Yorka tega ne komentirajo, prav tako ne SDH in Kad.V Savi Turizmu so dodali, da projekt integracije Hotelov Bernardin v Poslovno skupino Sava z obliko pripojitve predstavlja uresničevanje Strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava za obdobje 2019–2023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma.Skupščina Save Turizma je članom nadzornega sveta –in– podelila nov nadzorniški mandat.Delničarji Bernardina bodo o pripojitvi k Savi Turizmu odločali jutri.