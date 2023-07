Upočasnitev proizvodnje ohlaja cene energije

Proizvodni indeks ISM (Institute for Supply Management), ki velja za vodilnega pri napovedovanju gospodarske aktivnosti in pričakovanj, je junija zdrsnil za 6,9 točke na 46 točk, medtem ko je leto pred tem znašal 53 točk. Indeks je padel na najnižjo raven od časa recesije, povezane s prvim valom pandemije covida-19 leta 2020, in pred tem recesije zaradi finančne krize leta 2008, kar priča o tem, da gre za velik upad v industrijskem sektorju gospodarstva. Indeks je bil od novembra leta 2022, to je osem mesecev, neprekinjeno pod pragom 50 točk, ki nekako ločuje vse večjo dejavnost od krčenja – recesije. Dolžina recesije se meri v polnem ciklu, ki ponavadi traja 11 mesecev ali več, ter srednjem ciklu, ki traja osem mesecev ali manj. Na kontrakcijo gospodarstva opozarja tudi indeks novih naročil, ki se je sicer v juniju okrepil za tri točke, na 45,6, vendar je še vedno v negativnem območju. Indeks novih naročil je pod pragom 50 točk v 12 od zadnjih 13 mesecev in sedanja stopnja nakazuje, da bo upad verjetno trajal še najmanj nekaj mesecev.

Manj porabljene elektrike

Industrijska poraba energije je seveda tesno povezana s proizvodnjo in tovornim prometom.

Nafta Foto Gm Igd

Tovorni promet in proizvodnja predstavljata v ZDA več kot 75 odstotkov vse porabe dizelskega goriva in drugih povezanih destilatov. Količina dizelskega goriva se je v treh mesecih, od februarja do aprila, v primerjavi z istim obdobjem leni, znižala za odstotek, kar je skladno z upočasnitvijo industrijske aktivnosti. Industrijska poraba električne energije se je v prvem kvartalu letos zmanjšala za skoraj dva odstotka v primerjavi z istim obdobjem leto prej (podatki EIA). Upad porabe dizla in električne energije je tako skladen z zmernim, a vztrajnim zmanjšanjem proizvodnje, ki je razvidna iz raziskav ISM od sredine leta 2022.

Sod nafte sledi gospodarski aktivnosti in se je od začetka leta zmanjšal za skoraj 15 odstotkov, na približno 70 dolarjev (brent). Rusija in Savdska Arabija sta napovedali podaljšanje zmanjšanja črpanja nafte, da bi podprli cene, vendar jim to za zdaj ne uspeva najbolje. Trg je trenutno v medvedjem trendu in glavni proizvajalci nafte imajo manj nadzora nad svetovnim trgom surove nafte, kot bi si to želeli. Teoretično naj bi zmanjšanje ponudbe nafte ohranilo cene višje, vendar večji skladi in naftni trgovci pričakujejo večji upad gospodarske aktivnosti, zato zmanjševanje črpanja nima tolikšnega vpliva. Obstajajo namreč resni dvomi o moči svetovnega gospodarstva, zato so trgovci pesimistični pri povpraševanju po nafti. Koraki kartela Opec o omejitvi globalnih zalog lahko v najboljšem primeru le preprečijo nadaljnje zniževanje cen, namesto da bi dejansko zvišali cene. Omenjene korake o omejitvi črpanja je zato treba jemati z rezervo in podrobneje spremljati podatke o gospodarski aktivnosti in pozicijah skladov, ki imajo več odprtih kratkih pozicij na terminskem trgu. Sod nafte brent se od maja giblje v pasu pod 75 dolarji. Prva močnejša podpora je pri 68 dolarjih, navzgor pa je odpora pri 77 dolarjih. Cene so približno 50 odstotkov nižje od lanskih rekordov in prihodnje vrednosti bodo zelo odvisne od poletne sezone turizma in transporta, gospodarske aktivnosti ter korakov centralnih bank.

Mnenje, izraženo v tem članku je mnenja avtorja in ne odražajo mnenje podjetja ali katerega koli posameznika, v katerem je avtor zaposlen.