Upočasnitev rasti BDP ogroža svetovni življenjski standard

Klub nesrečnih držav dobiva nove članice. Pridružile so se mu Kitajska, druga največja svetovna gospodarska sila, in Rusija, najbolj vojna država, pa tudi Nemčija, precej bogatejše veliko gospodarstvo, in Brazilija, ki bi lahko kmalu izvozila več kmetijskih proizvodov kot Amerika. Približno 3,3 milijarde ljudi po svetu, torej več kot dve petini, zdaj živi v državah, kjer se je rast BDP na prebivalca v desetletju do leta 2024 v primerjavi s prejšnjim desetletjem upočasnila najmanj za polovico. Leta 2014 je bila ta številka 1,1 milijarde, kar je manj kot šestina prebivalstva. Glede na najljubši kazalnik ekonomistov več kot 730 milijonov ljudi doživlja dejanski upad življenjskega standarda. Nekatera območja pa še naprej bogatijo. Povprečni prebivalec teh srečnih krajev je med letoma 2014 in ...