Uporaba umetne inteligence v kmetijstvu spodbuja trajnost

Umetna inteligenca je že na različne načine prodrla v kmetijstvo in ga v številnih pogledih spremenila. Med uporabo umetne inteligence na tem področju spadajo natančno kmetijstvo, avtonomni traktorji, droni za nadzor pridelka, predvidljive analize vremenskih in tržnih trendov ter inteligentni namakalni sistemi. Te tehnologije pomagajo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške in izboljšati trajnost. Na vprašanje, ali je umetna inteligenca našla pot na kmetije, lahko vsekakor odgovorimo pritrdilno.

Natančno kmetijstvo in avtonomni stroji

Kmetijska gospodarstva se za optimizacijo svojih delovnih procesov vse bolj zanašajo na digitalne rešitve, kot so satelitski sistemi za krmiljenje. S »pametnim kmetovanjem« in »natančnim kmetovanjem« je mogoče stroškovno intenzivne vire, kot so gnojila in fitofarmacevtska sredstva, uporabljati učinkoviteje. Traktor, opremljen s satelitskim sistemom za krmiljenje, lahko zahvaljujoč umetni inteligenci samostojno vozi s sejalnico po vnaprej programiranih poteh. Ta avtonomna tehnologija zmanjšuje človeške napake in izboljšuje natančnost, kar vodi do višjih donosov in nižjih stroškov.

Učinkovita raba virov s pomočjo digitalnih pripomočkov

S pomočjo satelitskih podatkov in zemljiških kart je mogoče natančno spremljati rast pridelkov na polju. Digitalna orodja omogočajo natančno gnojenje, kar vodi do prihrankov in varovanja okolja. Natančno nanašanje gnojil temelji na preciznih izračunih, ki so izpeljani iz zbranih podatkov. Senzorji in droni zagotavljajo podatke v realnem času o stanju pridelkov in tal, kar omogoča takojšnjo prilagoditev strategij obdelave.

Optimizacija z opazovanjem vremena

Z natančnim opazovanjem vremena lahko kmetje najdejo optimalni čas za kmetijske dejavnosti, kar poveča učinkovitost in zmanjša izgube pridelka. Modeli vremenskih napovedi, izboljšani z umetno inteligenco, ponujajo natančnejše in lokalne vremenske podatke, ki kmetom pomagajo sprejemati boljše odločitve. Tako lahko na primer določijo najboljši čas za setev ali žetev, kar poveča produktivnost in zmanjša tveganje izgube pridelka.

Sledljivost in varnost živil

Umetna inteligenca prispeva k sledljivosti in varnosti živil, saj ustvarja pregledne dobavne verige. To omogoča hitro sledenje živilom od proizvajalca do potrošnika, kar poveča varnost in kakovost proizvodov. Tehnologije veriženja blokov, ki jih podpira umetna inteligenca, lahko dokumentirajo vsako fazo proizvodnje in dobave živil, kar povečuje zaupanje potrošnikov. V primeru odpoklica živil je mogoče hitro identificirati in izolirati vir problema, da se preprečijo večja tveganja za zdravje.

Izzivi umetne inteligence v kmetijstvu

Kljub številnim prednostim obstajajo tudi izzivi: v podeželskih regijah pogosto ni zadostnega mobilnega pokritja in širokopasovne dostopnosti. Prav tako je še veliko nejasnosti glede varnosti podatkov, kako s pravnega vidika ravnati s podatki strojev. Podjetjem ponujajo popolno preglednost njihovih dejavnosti obdelave podatkov – to so ključne informacije za splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Sistemi različnih proizvajalcev niso vedno združljivi, pogosto namreč primanjkuje tehnično znanje za učinkovito uporabo novih tehnologij. Te izzive je treba premagati, da se izkoristi polni potencial umetne inteligence v kmetijstvu.

Trajnost z umetno inteligenco

Umetna inteligenca spodbuja trajnostno kmetijstvo z natančnim upravljanjem virov, zmanjšuje uporabo kemikalij s ciljnimi ukrepi in optimizira porabo vode in energije. Z večjo učinkovitostjo in manj odpadki umetna inteligenca pomaga zmanjšati vpliv kmetijskih praks na okolje. Kljub obstoječim izzivom so prednosti jasne in ponujajo obetavne možnosti ne le za prihodnost kmetijstva, ampak tudi za vlagatelje.

Vlaganje v prihodnost kmetijstva

Za finančne institucije, kot je Raiffeisen Capital Management, ti trendi predstavljajo privlačno investicijsko priložnost. Vlaganje v podjetja, ki razvijajo in uvajajo rešitve umetne inteligence v kmetijstvu, omogoča ne le doseganje finančnih donosov, temveč tudi spodbujanje globalnih ciljev trajnosti (ESG). Večja učinkovitost kmetovanja in bolj trajnostna raba virov zmanjšujeta operativna tveganja in povečujeta dolgoročno konkurenčnost podjetij, kar so ključni dejavniki privlačnosti za odgovorne vlagatelje.