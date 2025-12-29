Uporaba umetne inteligence v podjetjih ogroža svobodo

Umetna inteligenca postavlja liberalne demokracije pred eksistencialno vprašanje.

Po eni strani avtokracije, kot je Kitajska, že uporabljajo umetno inteligenco za množično nadzorovanje in vse bolj izpopolnjene oblike zatiranja, s čimer ne omejujejo le nasprotnikov, ampak tudi vse vire informacij, ki bi ga lahko spodbudili. FOTO: Florence Lo Reuters

Pred osmimi leti je ruski predsednik Vladimir Putin izjavil, da bo tisti, ki bo obvladal umetno inteligenco, »vladar sveta«. Od takrat so naložbe v to tehnologijo strmo narasle, ameriški tehnološki giganti (Microsoft, Google, Amazon, Meta) bodo do konca leta porabili več kot 320 milijard dolarjev. Ni presenetljivo, da je tekma za prevlado na področju umetne inteligence sprožila tudi precejšnje nasprotovanje. Vse večja je zaskrbljenost, da bodo inteligentne naprave nadomestile človeško delovno silo ali povzročile nova varnostna tveganja, na primer s tem, da bodo omogočile delovanje teroristom, hekerjem in drugim zlonamernim akterjem. Kaj pa, če bi umetna inteligenca popolnoma ušla človeškemu nadzoru in nas morda premagala v svojem prizadevanju za prevlado? A obstaja še bolj neposredna ...