Uprava Darsa na prepihu

Ljubljana – V ponedeljek popoldne bo prva seja prenovljenega nadzornega sveta Darsa. Ta bi lahko že prihodnji teden zamenjal upravo Darsa, ki jo zdaj vodi Tomaž Vidic. Novi prvi človek družbe za avtoceste naj bi postal Valentin Hajdinjak.Skupščina Darsa je prejšnji teden razrešila tri člane nadzornega sveta, ki so bili imenovani v času vlade Marjana Šarca, in imenovala štiri nove, ki so bliže sedanji koaliciji. Nadzorniki so postali Robert Rožič, Anton Guzej, Pavle Hevka in Štefan Šumah. Ti bodo poleg Jožeta Oberstarja in Jožefa Zimška predstavniki kapitala v nadzornem svetu, v njem bodo tudi trije predstavniki ...