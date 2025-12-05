Uprava Luke Koper gre v Indijo

Uspešni poslovni rezultati, velik naložbeni zagon, rast prometa in strateško odpiranje proti Indiji – to so novice, ki jih je ob robu tradicionalnega srečanja s poslovnimi partnerji ob koncu leta predstavila in napovedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. Včeraj je na sidrišču Koprskega zaliva na vstop v pristanišče čakalo kar 11 velikih čezoceank, poleg tega je že jasno, da bodo do konca leta dosegli pretovor približno 1,25 milijona kontejnerjev, približno toliko, kot jih bodo skupaj na Reki in v Trstu.

Luka Koper je že sredi oktobra presegla pretovor enega milijona kontejnerjev, novembra pa je presegla lanski rekordni pretovor 1,133 milijona kontejnerjev. Decembra se bo nadaljeval dober trend, rast pretovora bo najmanj 13-odstotna in še dobro, da se prihodnje leto (skrajni čas) odpira nov, sodobnejši in hitrejši železniški tir med Koprom in Divačo.

Luka Koper na različne načine širi svojo dejavnost. Pred dnevi je z odložnimi pogoji skupaj s podjetjem Ceva Logistics oziroma Ceva Corporate Services (iz skupine francoskega ladjarja CMA-CGM) že ustanovila skupno podjetje. Koncentracijo sta obe podjetji prijavili pri agenciji za varstvo konkurence. Nevenka Kržan nam je povedala, da bo Luka z novo hčerinsko družbo zunaj svojega koncesijskega območja, na zemljišču, velikem 2,7 hektara, ob bertoški vpadnici, najprej utrdila površino, potem bo zemljišče prevzelo novo podjetje in zgradilo manjši objekt. Skupno podjetje bo tam polnilo in praznilo kontejnerje z avtomobili in te avtomobile dodatno skladiščilo. To bo osrednji del posla skupnega podjetja. Računajo, da bo dejavnost zares zaživela čez približno leto dni. Do zdaj so imeli v Luki malo takšnega posla na koncesijskem območju pristanišča.

Nova obzorja in novi posli za koprsko pristanišče. Foto Voranc Vogel

Do sredine leta bo Luka Koper začela uporabljati novo, avtomatizirano in energetsko samozadostno skladišče številka 54 za jeklene kolute, konec leta pa bo dograjen tudi nov privez (številka 12), ki bo namenjen pretovoru generalnih, zlasti projektnih tovorov in vozil. S koncentracijo jeklenih kolutov v novem skladišču bodo sprostili stare skladiščne površine za nove, dodatne druge tovore. Do konca leta 2026 bodo v morsko dno zabili vseh 1870 pilotov (do zdaj so jih že 360), s čimer podaljšujejo prvi pomol. Ta bo zgrajen do konca leta 2027, po testiranju dvigal bo začel delovati sredi leta 2028. Na začetku leta 2026 pa bodo začeli graditi še eno veliko garažno hišo za 11.700 avtomobilov.

V nedeljo se bo uprava Luke Koper prvič aktivno udeležila največjega logističnega sejma v Indiji, kjer bo na eni od okroglih miz nastopila tudi predsednica uprave Nevenka Kržan. »Na sejem smo se dobro pripravili, dogovorjenih imamo veliko poslovnih sestankov. Radi bi pridobili nove stranke za generalne tovore, za železarsko industrijo. Vemo, da Evropa iz Indije uvaža veliko snovi za kemično in farmacevtsko industrijo. Na predstavitev v Indiji smo se temeljito pripravili zato, ker predvidevamo, da bo naša osrednja pozornost prihodnjih 20 let namenjena prav temu velikemu in perspektivnemu trgu.

Luka Koper skupaj z agencijskimi delavci in hčerinskimi družbami neposredno zaposluje že več kot 2500 delavcev, posredno pa še najmanj dva- do trikrat toliko v logistiki, gradbeništvu, trgovini, državnih službah in drugih panogah.