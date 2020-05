Upravičencev do 200 evrov bona za dopust doma bo več

Kaj je namen vavčerjev?

Ukrep čakanja na delo ostaja, a z manjšim državnim povračilom

Po najnovejšem predlogu tretjega protikoronskega paketa bodo med upravičenci do 200 evrov vrednega bona za dopustovanje v Sloveniji tudi upokojenci, je prek twitterja sporočila predsednica Desusa. Kaj še predvideva osnutek zakona?Delovno gradivo za pripravo tretjega protikoronskega paketa je bilo nejasno, ali bodo do vavčerja upravičeni vsi polnoletni prebivalci Slovenije ali le delovnoaktivni. Pivčeva je tvitnila: »Po najnovejšem predlogu #PKP3 so med upravičenci do vavčerja v višini 200 EUR za dopust v SLO tudi upokojenci, ki so vso življenje prispevali k družbeni blaginji in za katere želimo, da si po težkem obdobju epidemije privoščijo lepe, sprostitvene dni.«Upravičenci do bonov bodo te lahko porabili do konca leta ali do 28. februarja prihodnje leto – osnutek zakona ne daje jasnega odgovora – v slovenskih hotelih, počitniških domovih in avtokampih. Če upravičenec do bona tega ne bo izkoristil, od države ne more zahtevati izplačila v denarju. Ukrep naj bi stal največ 200 milijonov evrov, je še zapisano v osnutku zakona. A bi lahko stal več, če bodo med upravičenci tudi upokojenci.Bon se uvaja za spodbujanje domače potrošnje na področju turizma in gostinstva, ki je pogoj za preživetje dejavnosti, ohranjanje delovnih mest v teh panogah ter tudi povečanje davčnih prilivov. Turizem kot gospodarska panoga bo potreboval največ časa za okrevanje, zato je spodbuda domače potrošnje hiter in učinkovit ukrep. Ob predpostavki, da bo turizem letos utrpel od 60- do 70-odstotni upad, bi s tem ukrepom upad ublažili na 40-odstotni. Ne smemo pozabiti niti multiplikativnega učinka, saj se s tem zažene poraba skozi verigo vrednosti, torej ugodno vpliva tudi na trgovine, kmetije, prevoze in tako dalje, je zapisano v obrazložitvi osnutka predloga zakona.Zakon naj bi predvideval tudi enomesečno podaljšanje nudenje državnega povračila nadomestila za čakanje na delo za delodajalce iz turizma in gostinstva. Ti bodo torej ta ukrep lahko koristili še junija, medtem ko se za preostale izteče maja. A medtem ko so bili delodajalci doslej upravičeni do celotnega povračila nadomestila, naj bi državno izplačilo za turistična in gostinska podjetja znašalo 80 odstotkov nadomestila plače in bo omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Kot je razumeti, bi delodajalci morali dodati 20 odstotkov nadomestila.Do ukrepa bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki letos zaradi epidemije upadli za več kot desetino glede na lani. Pogoja sta še, da delodajalci izvajajo dejavnost ves čas koriščenja ukrepa in da imajo vsaj eno tretjino zaposlenih, ki so jih imeli ob koncu lanskega leta.Poudarjamo, da gre za osnutek zakona in se lahko do sprejetja na vladi in kasneje v državnem zboru še spremeni.