Upravljavci premoženja niso vedeževalci

V moderni informacijski dobi imamo vlagatelji zelo preprost dostop do finančnih informacij, tržnih raziskav in analitičnih orodij, v zadnjem času pa se pojavlja vse več ponudnikov, ki svojim strankam omogočajo celo brezplačno trgovanje z vrednostnimi papirji. Seveda so nekatere finančne novice, analize, tržne raziskave in podatki plačljivi, vendar to ne spreminja osnovne ugotovitve, da vlagatelji še nikoli niso imeli tako demokratičnega dostopa do neverjetne količine tržnih informacij.Posledica tega je, da so naši možgani vse bolj utrujeni zaradi poplave teh informacij, zato obupno potrebujemo filtre, s katerimi bomo lahko ...