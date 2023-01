Ureditev razmerij za nov zagon

V nadaljevanju preberite:

Kot se je že dolgo pripravljalo in napovedovalo, sta Renault in Nissan danes objavila novo ureditev medsebojnih razmerij, predvsem naj bi bila zdaj bolj enakopravna partnerja, to pa naj bi dalo njuni zvezi dolgo pričakovan in potreben zagon.

Tako bo Renault svoj dosedanji 43,8-odstotni lastniški delež v Nissanu zmanjšal na 15 odstotkov, da bo to enako deležu, ki ga ima Nissan v Renaultu. Po uveljavitvi tega dogovora sicer Renault 28,5 odstotka delnic ne bo takoj prodal, saj je njihova tržna cena trenutno nižja od knjigovodske, temveč jih bo deponirala v enega francoskih skladov za prodajo ob primernem času.

Kakšni bodo naslednji skupni načrti?