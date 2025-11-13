Uskladitev dohodnine prinaša pol odstotka višje neto plače

Vlada je dosegla soglasje s sindikati, ne pa tudi z delodajalci, o uskladitvi dohodninske lestvice in olajšav za prihodnje leto. Po dogovoru bo prilagoditev znašala 75 odstotkov medletne rasti junijske plače, kar pomeni zvišanje mej dohodninskih razredov in olajšav za 5,5 odstotka. Pri 2500 evrih bruto plače bo letni neto prejemek višji za okoli sto evrov. Pri tem smo upoštevali tudi oceno uskladitve obveznega zdravstvenega prispevka.

Kakšna bo prihodnje leto dohodninska lestvica in kakšne olajšave?

Kako bo na neto plače vplivalo zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka?