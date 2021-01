Uspeh bank bodo krojile praktične inovacije

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih se je industrija finančnih storitev razvila iz analogne v digitalno, zdaj je čas za naslednji korak. Tako imenovano odprto bančništvo bo poskrbelo za odpiranje bank navzven. To je edini način, da ostanejo relevantne v očeh strank, finančni strokovnjaki pa menijo, da bo to dodobra prevetrilo panogo ponudnikov finančnih storitev, skupaj z digitalno preobrazbo pa bo že do konca desetletja poskrbelo za temeljito spremenjen pogled posameznikov in podjetij na bančništvo in finančne storitve.