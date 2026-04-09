Uspešno zbiramo odpadke, pozneje pa jih ne uporabimo

V Sloveniji recikliramo skoraj 60 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, kar je nad povprečjem EU, vendar po drugi strani samo desetino tako zbranih odpadkov ponovno uporabimo kot surovino. O vzrokih za to ter izgubljenih priložnostih za slovensko industrijsko in okoljevarstveno politiko je bil govor na strokovnem posvetu Cena udobja: odpadki in zavržena vrednost.

»Vsi se zavedamo, da ima odpadek neko vrednost in da ga moramo zato smiselno uporabiti naprej, oziroma iz nečesa nekaj narediti, da preprečimo, da bi postalo odpadek,« je v uvodu poudarila Tanja Bolte, generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Kljub kampanjam ozaveščanja na področju hrane in tekstila, ki potekajo pod okriljem ministrstva »v vsej svoji potrošnji ne znamo razmisliti, kaj dejansko potrebujemo in kaj se zgodi po tem, ko odpadek nastane«.

Potencial zemeljskih izkopov

Na vprašanje, kako bomo v Sloveniji v pravnem in administrativnem smislu sledili zakonodaji evropske komisije glede statusa odpadkov, cilj katere je, da materiali čim hitreje izgubijo status odpadka in postanejo surovina, je izpostavila gradbene odpadke. Še posebno zemeljske izkope, ki predstavljajo 60 odstotkov gradbenih odpadkov.

»Smiselno se je vprašati, kaj storiti, da bi za ta material prenehal veljati status odpadka, kako ga porabiti pri gradnjah in podobno. Ima neko vrednost, vendar nam nikakor ne uspe sprejeti zakonodaje na ta način,« je izpostavila zahtevno spreminjanje miselnosti, ključno pa je narediti preboj prav na tem področju zaradi količin.

Opozorila je, da na terenu, ob tehničnih pregledih pred izdajo gradbenih dovoljenj pogosto opažajo, da se ta material, sestava katerega ni preverjena, uporablja pri gradnji hiš in podobno. »Vidimo, kako malo je zavedanja na tej ravni, tako pri projektantih kot nadzornikih. Čeprav razumemo, da je ta material treba ponovno uporabiti, se moramo zavedati, da je lahko nevaren in ga je zato treba prej preveriti. Na tem področju je treba še veliko narediti,« se zavedajo na ministrstvu, na katerem morajo pripraviti zakonodajo in ozavestiti ljudi, da bodo razumeli, kaj je na tem področju pomembno.

Pri zemeljskih izkopih in tudi pri rušenju stavb nastajajo odpadki, ki bi jih bilo mogoče spet uporabiti, vendar je za to veliko omejitev in ovir, je pripomnil Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cement, ki je bil skupaj z Inštitutom za strateške rešitve soorganizator posveta.

Ključno sodelovanje vseh deležnikov

Po njegovem mnenju bi morala družba delovati po zgledu narave, kjer za vsak odpadek obstaja podsistem, ki ga zna predelati in ponovno uporabiti.

»Najti oziroma zgraditi moramo rešitve za predelavo stvari, ki jih ne potrebujemo več. To je po eni strani nujno zato, ker je dinamika povečevanja odpadkov res velika in pričakujemo, da jih bomo imeli do leta 2100 dvakrat toliko, kot jih imamo danes, in svet bo moral v to smer.

Če kot lokalno gospodarstvo tega ne bomo znali storiti, bo to prevzel nekdo drug in nam bo za to zaračunal,« je poudaril Vuk in nadaljeval, da bi s tem, ko ne bi sami reciklirali in popolnili krožnega gospodarstva, v resnici izvažali ekonomijo, saj določenih dejavnosti sploh ne bi mogli imeti.

»Ključno je, kako na produktiven, varen in družbeno sprejemljiv način uporabiti odpadke kot surovino. Vprašanje je, ali to znamo narediti z inženirskega vidika ali se v družbi lahko dogovorimo, kako to lahko počnemo,« je še dejal. Zato bo ključno sodelovanje vseh deležnikov, saj bo le tako mogoče zgraditi okolje, ki bo konkurenčno z drugimi v svetu.

Prehod na krožno gospodarstvo zahteva poleg regulacije tudi tehnološke zmogljivosti, ki jih pogojujejo razvojne aktivnosti in infrastruktura. Po Eurostatovih podatkih Slovenija močno zaostaja po številu patentov na področju recikliranja in sekundarne uporabe surovin. Znanost razvija tehnologije in številne rešitve so na trgu dostopne. Vprašati se moramo, zakaj jih v Sloveniji tako malo uporabljamo, je dejal Henrik Gjerkeš iz gradbenega inštituta ZRMK in profesor na Univerzi v Novi Gorici.

»Pri nas je mogoče zgraditi infrastrukturo, vendar je to skoraj neizvedljivo za zasebnega investitorja, ker so postopki preveč zapleteni.« Pri tem je še pripomnil, da je v primerih predelave odpadkov v drugo surovino pomembno slediti ne samo finančnemu dobičku, ampak tudi družbeno-ekonomskemu, »tako bi takoj lahko implementirali tudi vse znanje, ki v naši znanstveni stroki obstaja«.