Ustanovili so državno družbo za vlaganje v obrambno industrijo

V sodni register je bila vpisana nova državna gospodarska družba DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost. Namen družbe je z naložbami v slovenska podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe, varnosti in odpornosti (OVO), s tem pa krepiti obrambne in varnostne sposobnosti Slovenije ter prispevati h gospodarskemu razvoju, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Direktor družbe je postal dosedanji direktor kontrolinga v SDH Matej Špragar, do konca leta pa bo SDH imenoval še drugega člana poslovodstva z izkušnjami s področja OVO. Nadzorniki so postali Damir Črnčec, Peter Dolžan in Lovrenc Babič, vsi sicer zaposleni na SDH.

Začetni kapitalski vložek v družbo znaša tri milijone evrov, v prihodnje pa bo družba dokapitalizirana glede na konkretne investicijske potrebe.

»Kot odziv na spremembe v varnostnem okolju in potrebe po krepitvi zanesljivosti in samooskrbe nacionalnega obrambnega sistema je ministrstvo za obrambo že v letu 2023 podalo pobudo SDH, da se ustanovi družba za zasledovanje strateških in varnostnih ciljev Slovenije, ki bo z naložbami v strateška partnerstva in drugimi kapitalskimi naložbami spodbujala pozitivne sinergijske učinke med slovenskimi razvojnimi podjetji s področja obrambne dejavnosti, podpirala proizvodnjo in prodajo obrambnih proizvodov in sistemov, krepila obrambne in varnostne sposobnosti Republike Slovenije ter s tem prispevala h gospodarskemu razvoju,« so dodali.

Družba bo predvidoma vlagala predvsem v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov na podlagi strateških partnerstev z vodilnimi evropskimi proizvajalci obrambnih proizvodov in sistemov ter že podpisanih mednarodnih zavez; v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov in avtonomnih kopenskih sistemov kot rezultat nacionalnih razvojnih projektov; v lastništva obstoječih podjetij s področja obrambno-varnostne dejavnosti; v gradnjo nacionalnega sistema oskrbe obrambno-varnostnega sistema s ključnimi strateškimi obrambnimi proizvodi in sistemi; ter v sistem zmogljivosti vzdrževanja in nadgradnje večjih oborožitvenih kopenskih sistemov.

Za zagotavljanje transparentnosti je SDH v delovanje družbe vgradil delovanje poslovodstva po »načelu štirih oči«, podajanje predhodnega soglasja nadzornega sveta za vse kapitalske naložbe, možnost veta ustanovitelja na vse ključne odločitve organov vodenja in nadzora družbe, vključno z vsemi kapitalskimi naložbami družbe, ter neposredno imenovanje in možnost odpoklica poslovodstva, kar je v pristojnosti ustanovitelja.

»Dodatna upravičenja ustanovitelja tudi na področju pomembnih poslovnih odločitev bodo zagotovila presojo poslovnih odločitev na več neodvisnih ravneh, s tem pa prispevala k najvišji stopnji obvladovanja tveganj in transparentnosti poslovanja družbe,« so še sporočili z državnega holdinga.