Ustanovitelja Amazona pozvali na zaslišanje v predstavniški dom

Člani Odbora za pravosodje predstavniškega doma ameriškega kongresa so ustanovitelja in izvršnega direktorja podjetja Amazon Jeffa Bezosa pozvali na zagovor. Zanima jih resničnost navedb Amazonovega odvetnika, ki je enemu od Odborovih organov zatrdil, da podjetje ne uporablja podatkov neodvisnih prodajalcev, ki prodajajo produkte na Amazonovi spletni strani, za razvoj konkurenčnih izdelkov.Amazanov odvetnikje o (ne)uporabi podatkov pod prisego spregovoril pred enim od organov Odbora za pravosodje predstavniškega doma julija lani, njegove trditve pa pod vprašaj postavlja članek o Amazonu, ki je bil v časopisu Wall Street Journal objavlen 23. aprila in v katerem so priče spregovorile o uporabi tovrstnih podatkov s strani Amazona. Če je poročanje Wall Street Journala pravilno, potem so bile trditve Amazonovega odvetnika o poslovanju podjetja na zaslišanju zavajajoče, morda je šlo celo za krivo pričanje, so v pozivnem pismu Bezosu zapisali člani Odbora.Poziv k pričanju Bezoza so po poročanju tiskovne agencije Reuters podpisali člani Odbora za pravosodje iz vrst Demokratske in Republikanske stranke. V Amazonu se na poziv še niso želeli odzvati.