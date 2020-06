Ustavno sodišče zavrnilo pritožbo Agrokorja glede Mercatorjevih delnic

Ljubljana – Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo hrvaškega Agrokorja za presojo sklepa Agencije za varstvo konkurence (AVK), s katerim je ta zasegla delnice Mercatorja . Senat ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, »ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni«.Kot je mogoče razumeti, so ustavni sodniki zahtevo zavrnili, ker Agrokor pred tem ni izčrpal vseh pravnih sredstev.AVK je sklep o začasnem zasegu 70 odstotkov delnic Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja, izdal 16. decembra lani, Okrajno sodišče v Ljubljani pa je pritožbo hrvaške družbe na ta sklep zavrnilo. Kot je znano, je se je AVK za zaseg delnic odločil zaradi zavarovanja 53,9 milijona evrov globe, ki jo je izrekel Agrokorju AG iz Švice in družbi Ardeya Global iz Dubaja zaradi nepriglasitve koncentracije v Costelli.Poročali smo že, da zaseg delnic lahko traja šest mesecev in se bo torej iztekel sredi junija, a kot so pred kratkim za Delo pojasnili na agenciji, lahko po zakonu o prekrških začasni odvzem traja največ šest mesecev in ga je mogoče s sklepom podaljšati še za največ šest mesecev. Ali se bo AVK odločil za podaljšanje ukrepa, ne razkriva, po neuradnih informacijah pa naj bi to storil. Tako AVK kot Agrokor namreč čakata na odločitev okrajnega sodišča glede odločbe slovenskega varuha konkurence o prekršku v Costelli. V Agrokorju so namreč prepričani, da je višina kazni nesorazmerna.