Ustvarjamo okolje za vzpostavitev strateških partnerstev

Z direktorico agencije Spirit Slovenija, Tamaro Zajec Balažič, smo se pogovarjali o aktualnih aktivnostih agencije. Ta se intenzivno ukvarja z odpiranjem novih priložnosti za slovenska podjetja na tujih trgih ter izvajanjem razvojnih programov, namenjenih podjetjem vseh velikosti. Poleg tega se posvečajo tudi ponovljenemu razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij. »Pričakujemo, da bo razpis tokrat uspešno izveden, in verjamem, da bomo skupaj s prijavitelji izpolnili cilje prestrukturiranja v regijah.«

Svetovna trgovina se spreminja. Države se ukvarjajo samo z lastnimi interesi. Kako se protekcionizem kaže v praksi?

Kakšno je razpoloženje pri poslovnih partnericah Slovenije, ki jih obiskujete oziroma imate stike z njimi?