Utekočinjeni zemeljski plin je ozko grlo svetovne ekonomije

Zamenjavo za dobave iz Perzijskega zaliva bo težko najti.

»To bo zrušilo svetovno gospodarstvo,« je 6. marca opozoril Sad al Kabi, katarski minister za energetiko. In ni pretiraval. Nekaj dni prej je podjetje Qatar Energy, ki proizvede petino svetovnega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), zaprlo svoje proizvodne in izvozne obrate, potem ko so bili nekateri poškodovani v iranskih napadih. Ker podjetje ne more pridobivati, predelovati in, odkar je Hormuška ožina zaradi spopadov praktično blokirana, tudi ne pošiljati plina, se pri svojih pogodbah sklicuje na višjo silo. Cena LNG na svetovnih trgih je močno poskočila. Kupci po vsem svetu, ki ga uporabljajo za proizvodnjo električne energije, ogrevanje stanovanj, proizvodnjo gnojil in drugo, mrzlično iščejo rešitev. Kako močno bo katarska prekinitev vplivala na gospodarstvo, je odvisno od ...