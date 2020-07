V afero Tönnies padel tudi nekdanji minister Gabriel

Podjetju odpiral vrata

Afera v klavnici Tönnies, ki je izbruhnila zaradi množične okužbe tamkajšnjih delavec z virusom sars-cov-2 , dobiva nove razsežnosti. Nemška televizija ARD je razkrila, da je podjetju marca in aprila svetoval nekdanji predsednik socialnih demokratov SPD in nekdanji minister za gospodarstvoGabriel je svetovanje podjetju potrdil, a hkrati dodal, da nobena zakonodaja ali pravila ne določajo, da bi moral javnosti razkrivati svoje zasebne posle. Pojasnil je sicer, da je podjetju svetoval pri izvozu, kjer so se kazali problemi zaradi širjenja afriške prašičje kuge. Sodelovanje s podjetjem je končal z majem zaradi težje bolezni in načrtovane operacije. Svetovalno pogodbo, ki mu je prinašala 10.000 evrov bruto fiksnega mesečnega plačila in dodatna plačila nad tisoč evrov za posamična potovanja v imenu podjetja, je imel sklenjeno za dve leti.Nemški mediji poročajo, da je menda bila naloga nekdanjega ministra za gospodarstvo odpiranje vrat podjetju, še posebej na kitajskem trgu, po zvezah in poznanstvih, ki jih ima minister. Gabriel se je, kot je še pojasnil za ARD, za dodatna pojasnila v zvezi s pogodbo odločil v luči afere, v katero je padel obrat zaradi množične okužbe s koronavirusom. Gabriel sicer že od leta 2019 ni več dejaven v zvezni politiki.Mesnopredelovalni obrat Tönnies v Güterslohu se je v zadnjih tednih znašel pod velikimi pritiski javnosti zaradi množičnega izbruha koronavirusa. Pri delavcih so potrdili več kot 1300 okužb, še dodatne pa so odkrili tudi pri lokalnem prebivalstvu. Zaradi izbruha je deželna vlada na prizadetem območju uvedla karanteno. Prvi mož podjetjaje zaradi afere, ki jo mnogi pripisujejo slabim delovnim in življenjskim pogojem delavcev, tudi zapustil mesto predsednika nadzornega odbora nogometnega kluba Schalke 04. Položaj je zasedal kar 19 let.