V aprilu inflacija znižana na 9,4 odstotka

Letna stopnja inflacije se je ta mesec znižala za dobro odstotno točko. Življenjske potrebščine so se namreč aprila na letni ravni v povprečju podražile za 9,4 odstotka (v marcu za 10,5 odstotka), na mesečni pa za 1,5 odstotka. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, na mesečno pa višje cene počitniških paketov, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs).

K letni inflaciji so pričakovano največ, 2,7 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile višje za 15,8 odstotka. Električna energija se je na letni ravni podražila kar za tretjino, stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj so dražji za desetino, rekreacija in kultura pa za 7,5 odstotka. Za 9,6 odstotka so dražje storitve restavracij in hotelov, za vel kot desetino pa cene storitev in izdelkov v zdravstvu, oblačila in obutev so dražji za 8,3 odstotka.

Po drugi strani so cenejši naftni derivati letno inflacijo ublažili za 0,4 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 17,5 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za slabih pet odstotkov, ugotavlja Surs..

Cene blaga so se sicer v enem letu v povprečju dvignile za 10,1 odstotka, cene storitev pa za 7,9 odstotka. Lani aprila je bila letna inflacija 6,9-odstotna.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila ta mesec 9,2-odstotna (aprila lani 7,4-odstotna).