V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Atlantic Grupa, v okviru katere v Sloveniji poslujeta družbi Atlantic Droga Kolinska in Atlantic Trade, je tudi letos prejela prestižni certifikat Equal Pay Champion, ki ga podeljuje skupina SELECTIO. S tem je znova potrdila status vodilnega podjetja pri spodbujanju enakosti spolov na delovnem mestu.

Certifikat Equal Pay Champion se podeljuje organizacijam, ki v postopku ocenjevanja izkažejo visoko stopnjo pravičnosti v sistemih plač, nagrajevanja in napredovanja. Presoja vključuje tudi prakse na področju raznolikosti, enakosti in vključevanja ter podatke o dejanskih razlikah v plačah med spoloma.

Po najnovejšem poročilu o certificiranju je Atlantic Grupa dosegla najvišjo raven enakosti plač, saj razlika znaša le 0,67 odstotka. Za primerjavo: povprečna neprilagojena razlika v plačah med spoloma na ravni Evropske unije znaša 11,1 odstotka, v Sloveniji pa približno pet odstotkov. V Atlantic Grupi so glede na te podatke dosegli skoraj popolno enakopravnost spolov.

V podjetju pojasnjujejo, da je ta odlični dosežek mogoč zaradi sistema upravljanja uspešnosti in razvoja zaposlenih, ki temelji na kompetencah posameznika, prispevek vsakega zaposlenega pa se ocenjuje na podlagi objektivnih meril. Postopek ocenjevanja vključuje večstopenjski mehanizem usklajevanja ocen uspešnosti in nadzora nad kakovostjo ocenjevanja. S tem zagotavljajo pravično ocenjevanje, pri katerem so zaposleni zaščiteni pred vplivom subjektivnih odločitev.

Atlantic Grupa že vrsto let postavlja trende na področju enakosti spolov na delovnem mestu. Že od leta 2023 uporabljajo tudi poseben kazalnik uspešnosti za spremljanje enakosti spolov, ki meri delež žensk na najvišjih vodstvenih položajih. Trenutno je na vodstvenih mestih v Atlantic Grupi 52 odstotkov žensk. Atlantic Grupa s proaktivnostjo na tem področju zakonske okvire ne zgolj izpolnjuje, temveč jih tudi soustvarja.

»Nenehno potrjujemo, da enakost spolov v Atlantic Grupi ni le deklarativna vrednota, temveč globoko zakoreninjeno načelo našega poslovanja in organizacijske kulture, na kar smo ponosni. Certifikat Equal Pay Champion potrjuje, da lahko s sistematičnim, preglednim in merljivim pristopom zagotovimo enake možnosti in pravično vrednotenje dela za vse zaposlene. Naš cilj ni zgolj ohranjanje takšnih rezultatov, temveč nadaljnje izboljševanje procesov razvoja, napredovanja in nagrajevanja, da bi ustvarili delovno okolje, v katerem so kompetence, potencial in prispevek ključna merila uspeha,« je povedala Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo.

Standardi enakosti spolov so že globoko zakoreninjeni v vsakodnevno poslovanje Atlantic Grupe, tudi pri napredovanju zaposlenih. Podjetje sistematično spremlja podatke o novozaposlenih, zastopanost zaposlenih v bazenu talentov in sodelovanje v razvojnih programih. Leta 2025 so izvedli tudi ločeno raziskavo, osredotočeno na zadovoljstvo zaposlenih s sistemom plač, nagrajevanja in ugodnosti, ki omogoča podrobnejši vpogled in služi kot podlaga za nadaljnje izboljšave.

Ob tej potrditvi pravičnosti sistema plač podjetje prejema tudi druga priznanja na področju skrbi za zaposlene. Atlantic Grupa je po raziskavi Ugledni delodajalec najbolj zaželen delodajalec v panogi blaga široke potrošnje v Sloveniji, večkrat pa je prejela tudi nagrado zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

