V bankah več kot 10.000 evrov na prebivalca

Čeprav so obrestne mere že dalj časa nizke in ne prinašajo skoraj nikakršnega donosa, se bančne vloge pospešeno debelijo. Na bankah je bilo namreč konec julija za skoraj 29 milijard evrov vlog gospodinjstev in podjetij, k čemur so prva prispevala kar 21,6 milijarde evrov. Zakaj torej vlagatelji teh sredstev ne usmerijo v donosnejše naložbe?Najnovejše poročilo Banke Slovenije o poslovanju bank razkriva, da se je obseg vlog do konca junija v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečal za skoraj desetino. Še posebej so rasle v zadnjih mesecih pandemije, kar je po oceni Banke Slovenije posledica manjše porabe, kriznih izplačil ...