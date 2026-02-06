V boju za redke zemlje je Evropa ujeta med Kitajsko in ZDA

Glavni adut stare celine ostaja velik trg s stabilnimi pravili.

Evropa je v preteklih letih kot kakšen mesečnik zatavala v razne odvisnosti, od ameriških digitalnih storitev do ruskih energentov. Njene odvisnosti od kitajskih redkih zemelj, ki so ključnega pomena za vse, od električnih avtomobilov in vetrnih turbin do lovskih letal, pa se je morda najtežje otresti. Ko je Kitajska lani začela omejevati izvoz, je evropske proizvajalce zajela panika. Začela se je globalna tekma za rude, v kateri se med seboj merita Evropska unija, ki dosledno upošteva pravila, in Amerika, ki rada pokaže mišice. Četrtega februarja bo Amerika v Washingtonu gostila vrh o kritičnih mineralih. Le kaj bo na mizo prinesla Evropa? Moč Kitajske je v tem, da ima tako rekoč monopol nad dobavnimi verigami redkih zemelj. Njen delež predstavlja 70 odstotkov izkopane rude, več kot 90 ...