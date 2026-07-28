V borzno trgovanje uvrščen še drugi Ilirikin sklad ETF

Danes je bil v trgovanje v segmentu strukturiranih produktov na Ljubljanski borzi uvrščen sklad Ilirika Global UCITS ETF družbe Ilirika Skladi. Sklad sledi gibanju indeksa MSCI World in vključuje osem drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. V prvi uri trgovanja je bilo sklenjenih za približno 40 tisoč evrov poslov. To je eden od dveh skladov ETF družbe Ilirika Skladi. Prvi. Ilirika Sbitop TR UCITS ETF, ki vključuje 11 delnic indeksa Sbitop, je začel na borzi kotirati na začetku meseca. To sta sicer prva v Sloveniji upravljana takšna sklada na Ljubljanski borzi. Skladi ETF imajo v tujini dolgo zgodovino, pri tem je opazna predvsem velika rast sredstev v upravljanju teh skladov po pandemiji. V ZDA vlagatelji sredstva že selijo iz klasičnih vzajemnih skladov v sklade ETF. Tako so najhitreje rastoča oblika varčevalnih produktov. »Govorimo o prihodnosti investiranja, ki prihaja tudi k slovenskim ponudnikom. Slovenci smo bili v zaostanku, zdaj se bomo približali tudi slovenskim vlagateljem. Ponudili jim bomo produkt, ki je cenovno ugoden, dostopen, sodoben, in to, kar je svet že prepoznal kot dobro stvar,« je ob uvrstitvi prvega sklada ETF na borzo povedal član uprave Ilirike Vid Pajič. Z vidika stroškov upravljanja so skladi ETF cenejši, saj ne zahtevajo aktivnega upravljanja ter nimajo vstopnih in izstopnih provizij, sta pojasnila izvršna direktorja družbe Ilirika skladi Marko Garbajs in Primož Hajdinjak. Po neuradnih podatkih bo Ilirika na borzo uvrstila dodatne ETF sklade.