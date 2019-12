V Bruselj še brez jutranjega leta

Ljubljana – Tudi s poletnim voznim redom z ljubljanskega letališča v Bruselj ne bo mogoče leteti zjutraj, vsaj ne z Brussels Airlines. Ta bo od konca marca prihodnje leto Ljubljano in Bruselj povezoval enkrat na dan s (pozno)popoldanskim letom.Brussels Airlines bo s poletnim voznim redom Ljubljano in Bruselj povezoval enkrat na dan z airbusom A319. Iz Bruslja bo po voznem redu vzletel ob štirih popoldne in na brniškem letališču pristal ob 17.40. V nasprotno smer bo iz Ljubljane vzletel ob 18.20 in pristal ob 20.10, so nam na novinarsko vprašanje odgovorili iz Brussels Airlines. Lete je že mogoče rezervirati.Bistvenih sprememb ...