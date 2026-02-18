Katere so najbolj priljubljene blagovne znamke pri domačih potrošnikih?

Raziskava Valicon TOP BRANDS 2025 kaže, da najmočnejše blagovne znamke adrijske regije tudi v času inflacije, rasti diskontnih trgovcev in krepitve trgovskih znamk ohranjajo svoje položaje. Med njimi izstopa Argeta, ki je najmočnejša slovenska znamka v regiji, med prvih 50 regionalnih znamk pa so se uvrstile še Cockta, Fructal in Paloma.

Na lestvici najbolj priljubljenih znamk slovenskih potrošnikov so prvih pet mest zasedle izključno domače znamke: Barcaffè, Radenska, Alpsko mleko, Argeta in 1001 cvet. V prvi deseterici je skupno sedem slovenskih znamk, med 25 najmočnejšimi pa jih je 13 domačega izvora.

Raziskava ugotavlja, da slovenski potrošniki kljub globalizaciji še naprej posegajo po tradicionalnih domačih izdelkih, zlasti v kategorijah vsakodnevne potrošnje, kot so kava, mleko, voda in paštete. Te kategorije so se izkazale za najbolj odporne proti rasti trgovskih blagovnih znamk.

Od lokalnih znamk do regionalnih šampionov

Med tujimi znamkami so se v prvo deseterico uvrstila le globalna imena z dolgo tradicijo, kot sta Milka in Kinder ter regionalna Cedevita. Poseben primer predstavlja znamka Derby, ki se je kot prva znamka iz kategorije sadja in zelenjave zavihtela na visoko sedmo mesto. Med prvih 50 v Sloveniji je tudi znamka Lušt.

Na regionalni ravni raziskava potrjuje, da imajo močne lokalne znamke pomembno vlogo v vsakdanjem življenju potrošnikov, medtem ko globalni konkurenti prevladujejo predvsem v kategorijah impulzivnega nakupa. Kljub močni mednarodni konkurenci svojo prepoznavnost ohranjajo tudi znamke, kot sta Smoki in Plazma.

Primeri Argete, Vegete in Smokija po oceni raziskovalcev kažejo, kako lahko lokalne znamke prerastejo v regionalne šampione. Argeta je postala sinonim za namaze, Smoki za čips, Vegeta pa za univerzalni dodatek jedem v številnih gospodinjstvih.

Raziskava ugotavlja, da znamke, ki vlagajo v inovacije in čustveno povezanost s potrošniki, ohranjajo rast tudi v negotovih gospodarskih razmerah.

Ključen dejavnik moči znamke je ob tem predvsem občutek njene nezamenljivosti, kar pomeni, da uspešne znamke niso prisotne le na trgu, temveč postanejo del identitete potrošnikov.

Spletna raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 1040 anketirancev v Sloveniji in 5847 v regiji, starih med 15 in 65 let. Moč znamk so merili na celotnem vzorcu, pri čemer imajo prednost kategorije z visoko razširjenostjo uporabe.