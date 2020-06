V Celjskem sejmu bi radi vedeli, ali bo letos še kak sejem

Infografika Delo

»Na nobenem sejmu ni take gneče, kot je zdaj v trgovskih centrih ob sobotah. Če so ti lahko odprti, potem ni nobenega razloga, da sejmi ne bi mogli biti,« je dejal izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec. FOTO: Roman Šipić

Po rekordnem letu hud padec

Celje – Družba Celjski sejem je po navedbah izvršnega direktorjazaradi epidemije že ob okoli 800.000 evrov, kar je skoraj četrtina letnih prihodkov. Zdaj pripravljajo tradicionalni MOS, mednarodni sejem obrti in podjetništva, ki pomeni dobro polovico vseh prihodkov družbe. Od države že nekaj tednov čakajo odgovor, ali bo sejem sploh dovoljeno izpeljati.Celjski družbi je do zdaj odpadlo sedem sejmov in še precej dogodkov v kongresnem središču. Zaposleni so bili do 1. junija na čakanju, zdaj so se vrnili, da pripravijo tradicionalni septembrski MOS. »Če bi s pripravami čakali še kaj dlje, sejma v tako kratkem času ne bi mogli pripraviti. Na odgovor države, ali ga bo sploh mogoče organizirati ali ne, čakamo že mesec dni. Ne pozivamo in sprašujemo le mi, ampak tudi drugi sejmarji. Naj nam dajo neko časovnico sproščanja, tako pa razen izgovarjanja in prenašanja odgovornosti z enega na drugo ministrstvo ne dobimo ničesar,« je bil oster Otorepec.Povedal je, da so pisali na NIJZ, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za gospodarstvo in tudi vlado: »Z NIJZ so nam odgovorili, da menijo, da bi sejem morda lahko izpeljali, a da so oni samo svetovalno telo, z ministrstva za zdravje pa, da nam ne morejo ničesar povedati, ker je prezgodaj. Vsi skupaj pa nas napotujejo na ministrstvo za gospodarstvo, ki da je pristojno za pripravo časovnice in predloge za druga ministrstva. Z gospodarskega ministrstva pa nimamo nobenega odziva oziroma že nekaj časa čakamo na kompetentnega sogovornika.«Nam so z ministrstva za gospodarstvo v telefonskem pogovoru odgovorili, da zanje težav ni oziroma so odprli vse, razen diskotek in nočnih klubov. Posebej so poudarili, da sejemske dejavnosti v ničemer ne omejujejo. Odlok o zgornji meji zbiranja ljudi na javnih mestih pa ni v njihovi pristojnosti, ampak ministrstva za notranje zadeve.Za Celjski sejem je bilo lansko leto eno najboljših v zadnjih osmih letih. Prav to jim je omogočilo premostitev teh nekaj mesecev, čeprav je Otorepec povedal, da so stroški s sejmiščem, tudi če ne delajo ničesar, ogromni. Sejem, ki ga načrtujejo od 16. do 20. septembra, bo tako treba izpeljati, je dejal: »Od MOS smo življenjsko odvisni. Če ga ne bo, bo verjetno treba število zaposlenih zmanjšati in sprejeti še kakšne druge ukrepe.« V družbi Celjski sejem imajo sicer le 13 zaposlenih, a je bil Otorepec jasen: »S podjetji, ki so povezana z nami, je 20 ljudi odvisnih izključno od sejma. Ogromno je še podizvajalcev, potem so tu še vsi celjski hoteli, ki so zelo odvisni od sejmov, gostinci, prevozniki. V času MOS tukaj dela 400 ljudi!«Kot je dejal Otorepec, je celotna tako imenovana industrija sreče, kamor sodijo tudi organizatorji kongresov, koncertov, poslala več predlogov vladi: »Nismo bili uslišani. Razen da nam povedo, da jih bodo preučili. Je pa na to celotno industrijo vezanih okoli 20.000 ljudi.« Dodal je, da je priporočila za sejme izdelalo tudi mednarodno sejemsko združenje, zgledovali bi se lahko tudi po Avstrijcih: »Lahko bi njihova priporočila dobesedno prepisali. Sicer pa na nobenem sejmu ni take gneče, kot je zdaj v trgovskih centrih ob sobotah. Če so ti lahko odprti, potem ni nobenega razloga, da sejmi ne bi mogli biti.«