V ceste in avtoceste vlagajo tri milijarde evrov

Družbi Hrvaške ceste in Hrvaške avtoceste bi lahko v letošnjem letu začeli gradbena dela na novih trasah državnih cest in avtocest v vrednosti okoli 1,9 milijarde evrov. Ti dve družbi sta konec lanskega in v začetku letošnjega leta objavili okoli 950 milijonov evrov vredna gradbena razpisa, ostali razpisi pa bodo predvidoma še objavljeni. Skupna vrednost naložb je skoraj tri milijarde evrov.

Po napovedih predsednika uprave Hrvaških cest Josipa Škorića bo to podjetje letos začelo dela v vrednosti več kot milijarda evrov. Velikih cestnih projektov je 20, od tega 17 strateških. Vlada je Hrvaškim cestam omogočila financiranje teh projektov, tako da jim je nedavno podelila državno poroštvo za dolgoročni dolg.