V Cimosu napovedali dvomiljonsko izgubo in odpuščanje

Prvi mož Cimosa Gino Berti se je zavil v molk. Foto Voranc Vogel

»Ne dajemo dodatnih informacij na pismo uprave,« povedo v Cimosu, potem ko je predsednik upravev zadnjem internem glasilu objavili informacijo o dveh milijonih evrov izgube in nameravanih odpuščanjih.»Od uprave je zelo težko dobiti kakšno koristno informacijo. Obvestili so me, da bodo prekinili pogodbe s petimi delavci v Senožečah, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, dva pa bodo prerazporedili. Naknadno sem izvedel še za šest delavcev iz Cimosovega invalidskega v Senožečah, kar so mi tudi potrdili,« pove sindikalni predstavnik v podjetju. Neuradnih infromacij, da naj bi bilo 15 ljudi iz Senožeč in Kopra na čakanju, ni mogel potrditi.»Še vedno imamo na oglasni deski obešeno obvestilo, da potrebujemo delavce,« nadaljue sogovornik. Eden od delavcev, ki je dobil odpoved, je bil v Cimosu 25 let, po drugi strani pa je ostal tisti, ki so ga zapsolili pred tremi mseci. To se nam ne zdi prav,« poudari.Po Martičevih besedah je v Cimosu okoli 240 zaposlenih, dodatnih 20 do 30 pa jih dela prek kadrovskih agencij. »Redno zaposlene odpuščajo, agencijski delavci pa ostajajo,« opozori. Delavci so, kot nadaljuje, nezadovoljni zaradi nizkih plač, prav tako niso dobili božičnice, čeprav delajo tudi ob nedeljah in praznikih. Posledično pa se povečuje število reklamacij.»Glede na to, da ne gre za večje število zaposlenih, komunikacija s sindikati ni potrebna,« praviiz sindikata SKEI. Kot ocenjuje, je razlog za slabše poslovanje Cimosa kriza naročil na avtomobilskem trgu, kar naj bi se v prihodnje sicer izboljšalo. Ob tem pa meni, da podjetje pričakuje udarec tudi zaradi povišanje minimalne plače, ki je predvidena v letu 2020.